Liberalen verzetten zich tegen veto's en blokkeringen TT

21 mei 2019

13u53

Bron: Belga 0 De liberale partijen MR en Open Vld passen voor veto's in de aanloop naar de verkiezingen van zondag. Dat verklaarden hun respectieve partijvoorzitter Charles Michel en Gwendolyn Rutten op een gemeenschappelijk verkiezingsevenement in Brussel. "We willen niet afstevenen op blokkeringen", zegt Rutten. "We hebben in 2019 al een jaar verloren, we mogen in 2020 geen tijd verliezen".

De Vlaamse en Franstalige liberalen bliezen vanmiddag verzamelen aan een frietkraam op het Muntplein. Bedoeling van het mediagenieke moment was vijf prioriteiten voor de blauwe familie naar voren te schuiven, zoals een nieuwe lastenverlaging, een hoger pensioen, de uitbreiding van de flexijobs en de verlaagde bijdrage op de eerste aanwervingen, enzovoort.

Maar het kwam er vooral op aan te tonen dat de liberalen een sterke familie zijn. Dat is immers belangrijk om na 26 mei uit te maken wie de lead neemt in de onderhandelingen en eventueel de premier mag leveren. "De mayonaise pakt al langer in de liberale familie", aldus premier Michel, die vooral in de verf zette hoe hij het moderniseringswerk van de voorbije jaren wil voortzetten, zonder communautaire avonturen. "De liberalen vormen het cement voor de stabiliteit van het land."

Die regeringsvorming wordt mogelijk geen wandeling in het park. Aan Franstalige zijde verklaarde cdH-voorzitter Maxime Prévot dat zijn partij in geen geval in zee gaat met N-VA, terwijl Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet liet noteren dat hij een compromis tussen Ecolo en N-VA niet mogelijk acht.

"Exclusieven stellen leidt tot onbestuurbaarheid", reageerde Michel, die meteen het doembeeld van een nieuwe periode van 541 dagen zonder regering opdiepte. "Wat telt is een sterk, stabiel project". De premier/voorzitter liet wel verstaan te passen voor "archaïsche linkse recepten die bewezen hebben dat ze niet werken".

"Wij hebben geen voorakkoorden gesloten", vult Rutten even later aan. Ook zij verzet zich tegen veto's, "behalve tegen extreme partijen", want ook Rutten wil niet afstevenen op blokkeringen. "Als je een partij zoekt die dingen wil uitvergroten en polariseren, moet je niet bij ons zijn. Wij zijn een partij die dingen wil oplossen.”