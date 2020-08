Liberalen opnieuw aan tafel met Magnette en De Wever SPS FME

16u45 4 Koninklijk opdrachthouders Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) hebben vandaag een nieuw gesprek gehad met de voorzitters van de liberale partijen MR en Open Vld, Georges-Louis Bouchez en Egbert Lachaert. Morgen om 15 uur moeten de preformateurs opnieuw verslag uitbrengen bij koning Filip. Het is voorlopig onduidelijk welke formule dat duo op tafel zal kunnen leggen.

De Wever en Magnette hadden gesprekken met zowel de liberale familie (MR en Open Vld) als de groene familie (Ecolo en Groen) in een poging hun zogenaamde 'bubbel van vijf' (N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) uit te breiden tot een formule met een meerderheid in het parlement. Maar zowel de groenen als de liberalen hadden inhoudelijke opmerkingen en bezwaren bij de voorliggende nota. Zo liet Open Vld bijvoorbeeld verstaan dat de nota zowel op economisch als op institutioneel vlak moet bijgestuurd worden.

Het is geen geheim dat er geprobeerd is om de liberale partijen uit elkaar te spelen, maar MR en Open Vld willen dat niet laten gebeuren en benadrukken dat ze één as vormen.

Vandaag waren beide liberale voorzitters opnieuw uitgenodigd voor een gesprek met het preformateursduo. Het is afwachten of dat gesprek - 439 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019 - kan zorgen voor een bijkomende stap in de vorming van een nieuwe federale regering. Overigens zou er ook nog een nieuw gesprek met de groenen plaatsvinden.

