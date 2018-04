Liberalen in stad Brussel pleiten voor stop op nieuwe sociale woningen TT

04 april 2018

08u14

Bron: Belga 2 De liberalen in de stad Brussel zullen in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen pleiten voor een stop op nieuwe ­sociale woningen. Dat zegt Els Ampe, Brussels Open Vld-schepen van Openbare Werken en Mobiliteit in De Standaard. Ampe staat tweede op de tweetalige lijst MR-Open Vld.

In de Brusselse vijfhoek is bijna een op de drie woningen eigendom van de overheid. Een deel daarvan zijn OCMW-woningen of sociale woningen. Een ongezonde situatie, volgens Ampe.

"Sociale woningen trekken armoede aan en dat is in onze situatie onhoudbaar. In 1980 waren de Brusselaars gemiddeld nog de rijkste inwoners van België, nu zijn ze de armste", zegt Ampe. "Laten we nu eerst werken aan de sociale opmars van diegenen die er al zijn".

Als eigen antwoord op de hoge woningnood in Brussel pleiten de liberalen voor een betere spreiding van sociale woningen over alle Brusselse gemeenten en vooral voor een grotere privémarkt die zich richt op de middenklasse.

De liberalen zetten met hun pleidooi de aanval in op hun ­socialistische coalitiepartner in het Brusselse stadsbestuur. PS-schepen van Huisvesting Mohamed Ouriaghli maakte er, net als vorige legislatuur, een speerpunt van om 1.000 nieuwe woningen te bouwen, waarvan een kwart sociale woningen.

"In 2012 heeft de PS haar plan kunnen realiseren. Nu niet, omdat wij op de rem gingen staan", zegt Ampe. "Maar dat volstaat nu niet meer, we moeten de handrem aantrekken. Brussel zou de etalage van België moeten zijn, niet het OCMW van België".