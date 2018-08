Liberalen hebben hoge ambities: "Minstens verdubbeling" van blauwe burgemeesters in centrumsteden AW

21 augustus 2018

12u16

Bron: Belga 0 De liberalen trekken met een duidelijke ambitie naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Het aantal burgemeesters in de centrumsteden moet "minstens verdubbelen", van twee naar vier dus. Open Vld wil ook in meer dan de helft van die steden mee aan het roer zitten. "We moeten écht ambitieus durven zijn", zegt voorzitster Gwendolyn Rutten.

De Open Vld-lijsttrekkers van de dertien centrumsteden plus Vilvoorde en Brussel trokken vanochtend vroeg richting het Mechelen van de liberale 'sterburgemeester' Bart Somers. Bedoeling: vergaderen, ideeën opdoen en van elkaar leren, legt voorzitster Gwendolyn Rutten uit.



En meteen ook de violen gelijkstemmen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen: Open Vld heeft met Bart Somers in Mechelen en Vincent Van Quickenborne in Kortrijk twee burgemeesters in centrumsteden, dat moeten er na oktober minstens vier zijn. Open Vld zit nu in zeven van de vijftien bestuurscoalities - de dertien centrumsteden plus Vilvoorde en Brussel - en ook dat moet omhoog, naar minstens de helft. "Je ziet in Mechelen en Kortrijk dat liberale burgemeesters echt het verschil maken", verwoordt Rutten het. "Het is dus alleen maar goed voor onze steden als de liberalen daar nog zwaarder kunnen wegen."

"Blauwer dan Vincent en Bart vind je ze niet"

Dat uitgerekend Van Quickenborne en Somers niet opkomen onder de naam Open Vld - Somers koos voor een stadslijst met Groen, Van Quickenborne trekt met Team Burgemeester naar de kiezer - doet daar voor Rutten niets aan af. "Ook dat is liberaal: samenwerken met mensen die mee willen met je project, alleen bereik je niets. En blauwer dan Vincent en Bart vind je ze niet, geloof ik. Niemand kan beweren dat dat geen liberalen zijn." Somers beaamt: "Ik ben niet minder blauw, mijn collega's niet minder groen. Als burgemeester moet je bruggenbouwer zijn en draagvlak creëren voor samenwerking."

Hoge ambities in Gent

De ambities liggen vooral in Gent erg hoog. Gents boegbeeld Mathias De Clercq gaat uitgesproken voor het burgemeesterschap, herhaalt Rutten nog eens. "Ik voel dat het kan", bevestigt De Clercq. "Ik pas voor het negativisme van de N-VA, maar wil de hand reiken naar iedereen om Gent vooruit te stuwen. Het zal op die condities zijn, of niet." Maar de voorzitster denkt ook luidop aan een sjerp voor Bart Tommelein in Oostende, Mercedes Van Volcem in Brugge en Jo De Ro in Vilvoorde. "Stuk voor stuk uitgesproken burgemeesterkandidaten", zegt ze.

Bart Somers - vorig jaar nog verkozen tot de beste burgemeester ter wereld - geldt als absoluut voorbeeld. Na de vergadering mocht hij zijn collega-lijsttrekkers dan ook meenemen op een fietstocht door Mechelen, "om te zien wat allemaal mogelijk is eens een blauwe burgemeester het heft in handen neemt", dixit Rutten. "Bart had achttien jaar geleden een duidelijke visie. Veel mensen zeiden dat het hem niet ging lukken, maar hij bewijst elke dag dat het kan."

Ook de kleinere steden en gemeenten zijn in oktober belangrijk, benadrukte Rutten tot slot. Open Vld heeft nu zeventig burgemeesters in Vlaanderen, en dat mogen er in oktober meer zijn."