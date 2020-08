Liberalen en groenen zetten samen druk op De Wever en Magnette, 'Bubbel van vijf' reageert gepikeerd

Redactie

13 augustus 2020

10u21 132 De liberale en groene partijen willen snel duidelijkheid van de koninklijke opdrachthouders Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) over de federale coalitie die ze verkiezen. Dat zeggen Ecolo, Groen, MR en Open Vld in een opmerkelijke gezamenlijke mededeling. De partijen “weigeren om deel te nemen aan een opbod, waarin ze tegen elkaar worden uitgespeeld om te bepalen wie tot de toekomstige regering kan toetreden”. In de ‘bubbel van vijf’ wordt alvast gepikeerd gereageerd.



Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) blijven pokeren over de samenstelling van een toekomstige federale regering. De koninklijke opdrachthouders hebben al even een ‘bubbel van vijf’ gevormd - met daarin N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH. Deze partijen zijn bereid om samen te werken. Maar om aan een meerderheid in het parlement te geraken, hebben ze nog minstens één extra partner nodig.

Extra partner

Veel mogelijkheden zijn er niet. Ofwel kiezen de preformateurs voor de liberale familie, ofwel moet er met de groene partijen worden samengewerkt. Een tweede gesprek met de groenen gisterenvoormiddag verliep “constructief”, klonk het.



Nu sturen de liberalen en de groenen echter een gezamenlijk persbericht uit waarin ze hun “bezorgdheden uiten rond het institutioneel luik”. Ze schrijven dat “de tijd dringt” en dat ze “weigeren om deel te nemen aan een opbod, waarin ze tegen elkaar worden uitgespeeld om te bepalen wie tot de toekomstige regering kan toetreden”. De frustratie die werd beschreven in de gezamenlijke mededeling met de liberalen is ook aan de onderhandelingstafel al een aantal keer naar voor gebracht. Dat zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci in Terzake op Canvas. “Daar hebben wij elkaar in gevonden. Maar op een aantal andere fronten, zoals het sociaal-economische, zien wij de uitdagingen wel anders.”

Vivaldi

In de ‘bubbel van vijf’ wordt gepikeerd gereageerd op de gezamenlijke mededeling van de groenen en liberalen. Er wordt naar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gewezen als spin in het web. “Hij stuurt nu aan op Vivaldi, om vervolgens ook dat weer te laten mislukken”, valt te horen. “Hij wil vooral premier Wilmès in het zadel houden.”

Het enige waar MR op uit is, is de huidige regering te rekken

“Het is nu wel duidelijk dat Vivaldi weer springlevend is”, valt off the record op te tekenen bij N-VA. Pro memorie: dat was de coalitie van liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten.

Ook bij socialisten wordt ervan uit gegaan dat Vivaldi weer op tafel zal komen. “Het is duidelijk dat er vanuit MR gespind wordt voor die coalitie, maar iedereen weet ook dat Bouchez dat eigenlijk niet wil. Het wordt gewoon gebruikt als middel om deze formatiepoging weer te doen mislukken. Het enige waar MR op uit is, is de huidige regering te rekken.”

‘Raar signaal’

De socialisten ergeren zich ook aan de Vlaamse liberalen. “We vragen ons af of Open Vld nog weet van welk hout pijlen te maken. Dat ze zich vastklinken aan MR was al duidelijk, maar dat ze dat nu ook doen met Ecolo is toch een raar signaal.”

De groenen ontkennen dat ze zich voor de kar van de liberalen zouden laten spannen. “Het gaat hier om oprechte bezorgdheden, die we zowel naar buiten toe als aan tafel communiceren. Dit gaat over de kern van ons politieke programma.”

Fundamenteel probleem met ‘nieuwe bocht’ N-VA?

Volgens politicoloog Dave Sinardet heeft N-VA haar hand overspeeld door Open Vld publiekelijk onder druk te zetten. “Bart De Wever heeft hard uitgehaald naar Open Vld en dat heeft niet gewerkt”, stelt hij vast. “Het heeft Vld in een positie geduwd waarin de partij zich vooral niet wil laten doen.”

Er zit een fundamenteel probleem in de constructie. N-VA en PS hebben een deal gemaakt, maar hebben extra partijen nodig die geen inhoudelijke meerwaarde in het akkoord kunnen vinden

Maar naast die strategische overwegingen speelt er volgens Sinardet ook een groot inhoudelijk probleem. “N-VA heeft een nieuwe bocht gemaakt”, zegt hij. “In 2014 heeft de partij het communautaire naar de achtergrond geschoven in ruil voor een rechts socio-economisch beleid. Dat was de start van de regering-Michel. Nu lijkt het erop dat de partij wil meegaan in een eerder links socio-economisch beleid, in ruil voor een staatshervorming. Dat is de omgekeerde bocht.”

Het probleem is volgens Sinardet dat er in die uitruil tussen N-VA en PS te weinig eten en drinken zit voor groenen en al helemaal voor liberalen. “Er zit dus een fundamenteel probleem in de constructie. N-VA en PS hebben een deal gemaakt, maar hebben extra partijen nodig die geen inhoudelijke meerwaarde in het akkoord kunnen vinden.”

Volgens Sinardet zullen Magnette en De Wever de koning om een verlenging van hun opdracht vragen. “Pas in september komt er echt druk op de ketel, als de huidige regering opnieuw het vertrouwen moet vragen.” Vrijdag zouden groenen en liberalen alvast opnieuw worden uitgenodigd bij de preformateurs.

Lees het integrale persbericht van de liberale en groene partijen hieronder:

“De liberale en de groene familie engageren zich volop in de zoektocht naar een volwaardige regering met parlementaire meerderheid. Beide families hadden de voorbije tijd daarover gesprekken met de koninklijke opdrachthouders Bart De Wever en Paul Magnette. Ons land heeft immers nood aan een slagkrachtige federale regering, die zich focust op de economische relance, het sociale, de volksgezondheid en het klimaat.

Wij wensen echter onze gezamenlijke bezorgdheid te uiten over de plannen van de opdrachthouders. Ondermeer rond het institutioneel luik uiten wij bezorgdheden. Hun aanpak leidt tot een nog complexere structuur en instellingen. Dat model is niet het onze. Ecolo en Groen, MR en Open Vld willen uiteraard wel meewerken aan een België dat efficiënter werkt, ten dienste van onze inwoners en hun bezorgdheden van elke dag. Dergelijke hervormingen vragen echter een grondige voorbereiding en voldoende overleg. Bepaalde bevoegdheden kunnen worden geregionaliseerd, maar anderen net geherfederaliseerd om de efficiëntie te verhogen. Institutionele hervormingen zijn voor ons altijd een middel, nooit een doel op zich.

De groene en liberale families benadrukken dat de tijd dringt. Ze willen vermijden dat er verder tijd verloren gaat en vragen aan de opdrachthouders om duidelijkheid te scheppen over de coalitie die ze verkiezen en te werken aan stabiele en solide oplossingen.

De liberale en groene families weigeren om deel te nemen aan een opbod, waarin ze tegen elkaar worden uitgespeeld om te bepalen wie tot de toekomstige regering kan toetreden.”

