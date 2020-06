Liberale voorzitters zijn één en ondeelbaar: “Wie met MR akkoord sluit, doet dat ook met Open Vld en vice versa” HLA

13 juni 2020

06u49

Bron: Belga 4 "Wie straks een akkoord sluit met MR, doet dat meteen ook met Open Vld. En vice versa." Dat zeggen Egbert Lachaert, voorzitter van Open Vld, en Georges-Louis Bouchez, voorzitter van MR, in een dubbelinterview met Het Nieuwsblad. Ook La Libre Belgique heeft een interview met de liberale partijleiders. Ze verwachten dat volgende week opnieuw een cruciale week wordt voor de regeringsonderhandelingen.

"Wie straks geen politiek ­akkoord kan vinden met Open Vld, zal geen akkoord kunnen sluiten met MR", aldus Bouchez in het interview. "Omgekeerd geldt hetzelfde: wie straks een akkoord sluit met MR, doet dat meteen ook met Open Vld. We verdedigen dezelfde waarden en zijn voortaan één en ondeelbaar.”

"We bieden ons samen aan", aldus Lachaert. "Iedereen praat met iedereen, maar er wordt geen vooruitgang ­geboekt. In plaats van al die parallelle gesprekken zouden we beter met grote blokken rond de tafel gaan zitten. Hoe sterker die blokken, hoe sneller we vooruitgang kunnen maken. Want met acht of tien partijen rond de tafel is het veel te complex."

Focus op de relance

Lachaert zegt dat de focus nu op de relance ligt, maar ook dat er veel zaken moeten hervormd worden. "Ik merk bij de nieuwe generatie partijvoorzitters gelukkig minder weerstand om dingen in vraag te stellen. Wij komen net piepen, maar willen wel goed kunnen meedraaien en beslissen. Dat zal alleen kunnen als we op termijn tot een beter systeem komen. Die oefening moet nu starten om tegen 2024 het politieke systeem te kunnen hervormen. Open Vld en MR zullen samenwerken aan een plan voor een België 2.0. Dat wordt een essentieel thema in 2024. De rode draad is efficiëntie.”

