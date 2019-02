Liberale vakbond bij Brusselse brandweer dient volgende week stakingsaanzegging in jv

22 februari 2019

20u50

Bron: belga 0 Bij de Brusselse brandweer, voluit de "Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp", dient de liberale vakbond VSOA volgende week een stakingsaanzegging in.

De vakbond eist van de Brusselse beleidsmakers een antwoord op zijn vragen rond werkkledij en rond de rekrutering van nieuw personeel.

Volgens vakbondsman Eric Labourdette zouden kandidaten om bij de Brusselse brandweer te komen werken op 25 januari bericht gekregen hebben dat ze vanaf 3 juni in dienst konden treden. Op 20 februari kregen ze een nieuwe brief die het eerste bericht annuleerde. "In die tussentijd hadden mensen wel al hun werk opgezegd", zegt de vakbondsman.

VSOA wil nu stakingsposten organiseren "tot er duidelijke antwoorden zijn op onze vele vragen".

