Liberale oud-schepenen eisen aanstelling Peeters KLACHT BIJ STATUTAIRE COMMISSIE, MOGELIJK BURGERLIJKE PROCEDURE Redactie

24 december 2018

14u35 2 De Gentse liberalen leggen zich nog steeds niet neer bij het feit dat Christophe Peeters zijn schepenambt kwijtspeelde aan Sami Souguir. Alle nog levende oud-schepenen en OCMW-voorzitters van Open Vld Gent (behalve Fientje Moerman), tekenden een gezamenlijke brief aan voorzitter Gwendolyn Rutten én aan Mathias De Clercq, en eisen daarin dat Souguir zich terugtrekt.

Sas van Rouveroij, Geert Versnick, Erwin Devriendt, Frank Wijnakker, Catharina Segers en Guy Serraes. Het zijn geen kleine namen in Gent. Meer nog, het zijn alle nog levende, liberale gewezen schepenen of OCMW-voorzitters van de laatste 30 jaar. Alleen Fientje Moerman, die voortaan Rebecca Vanden Broucke heet, is niet gevraagd om mee te tekenen. De liberalen willen haar onafhankelijkheid als rechter in het grondwettelijk hof niet in het gedrang brengen, zo duiden ze onderaan de brief.

Dat zoveel vooraanstaande liberalen samen aan hetzelfde zeel trekken in Gent is ongezien. De teneur van hun brief is ook meer dan duidelijk. Zij eisen dat Peeters, en niet Souguir, schepen wordt. Ze gaan er ook van uit dat Mathias De Clercq minstens op de hoogte was van de 'coup' tegen Peeters.

'Misleidende procedure'

Hun redenering luidt: "Wij menen dat wat zaterdag gebeurd is, indruist tegen de belangen van de partij want Sami is op basis van een foute en misleidende procedure gestemd door het bestuur. Aangezien M. Daman openbaar schuldig pleit en ontslag heeft genomen, betekent deze expliciete schuldbekentenis tevens dat de partijvoordacht onregelmatig is. Vermits de procedure onregelmatig was, is ook het resultaat zo en kan er geen gevolg aan worden gegeven." Voor de briefschrijvers is het duidelijk. Zij stellen: "Samengevat: Sami ziet zijn fout in. Zijn voordracht moet ingetrokken worden. Hoe dit decretaal op een correcte manier kan worden afgewikkeld moet bekeken worden. Desgevallend met een aanstelling waarna onmiddellijk ontslag volgt. Indien hij dat niet inziet, wordt hem dat inzicht bijgebracht."

Klacht indienen

Ze stellen ook nog dat minstens één bestuurslid klacht zal indienen bij de statutaire commissie van de partij, en dat het Peeters vrij staat een burgerlijke procedure op te starten, omdat hij door de onregelmatige procedure schade lijdt.

Opvallende uitsmijter van de brief: "Met onze oproep sluiten wij ons aan bij de vraag op Facebook van Alexis De Clercq, peter en onvoorwaardelijke vriend van Mathias, aan Sami: "om vrijwillig zijn kandidatuur in te trekken zodat Christophe in ere wordt hersteld."

Veel tijd hebben de liberalen niet meer om hun zin door te drijven. Woensdag wordt de voordrachtakte ingediend, en zijn de schepenen de facto aangeduid. Op 3 januari moeten ze dan nog hun eed afleggen op het stadhuis. Uiteraard staat het elke schepen vrij ontslag te nemen wanneer hij of zij dat nodig acht, waarop gealludeerd wordt in de brief. Want met de kerstdagen in het vooruitzicht, is woensdag uiteraard kort dag.

Geen van de ondertekenaars van de brief was bereid om commentaar te geven. Ook de woordvoerder van Open Vld nationaal, Mathias De Clercq en Sami Souguir gaven niet thuis.