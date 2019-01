Liberale onderwijsvakbond maakt zich zorgen over ziekteverzuim door depressie en stress bij leerkrachten AW

18 januari 2019

07u52

Bron: Radio 1 0 De liberale onderwijsvakbond VSOA-onderwijs maakt zich zorgen over het aantal ziektedagen bij leerkrachten dat nogmaals lichtjes gestegen is. Volgens de laatste cijfers neemt een Vlaamse leerkracht gemiddeld 15,87 dagen (2017) op per schooljaar. Nog belangrijker volgens de vakbond is dat de oorzaken dezelfde blijven: depressies, burn-outs en stress.

De liberale vakbond verwijt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat ze nog niets aan dat ziekteverzuim deed. “Ze had beloofd aan het begin van haar legislatuur om de nodige stappen te zetten”, aldus Marnix Heyndrickx, voorzitter van de liberale onderwijsvakbond, tijdens een interview op Radio 1. “Ze zou dat doen naar aanleiding van de cijfers van 2013. Daarbij zei ze dat er meer aandacht moet zijn voor de taakbelasting van leerkrachten en hoe stress, depressie en burn-out, de psychosociale aandoeningen, kunnen worden teruggedrongen.” Dat gebeurde volgens de vakbondsvoorzitter tot zover nog niet of onvoldoende.



Hilde Crevits spreekt dat tegen: “We hebben zopas nog de focus gelegd bij de schooldirecteurs die natuurlijk cruciaal zijn”. Vaak combineren directeurs in het lager onderwijs hun administratieve taken met vergaderingen, ouderoverleg en sommigen geven daarbij zelfs nog enkele uren les. “Maar vanaf nu hebben we hen lesvrij gemaakt”, zegt Crevits.

Verder werd er geïnvesteerd in zogenaamde vertrouwenspersonen: “Er zijn intussen al zo’n 160 personen opgeleid. Ook de re-integratiemogelijkheden zijn verbeterd voor leerkrachten die lang ziek waren”.