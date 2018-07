Liana (14) uit Genk sinds een week vermist mvdb

11 juli 2018

09u22 0 Politiezone CARMA en Child Focus vragen via de sociale media om uit te kijken naar Liana Ulenaers. Het 14-jarige meisje uit Genk is al sinds 4 juli spoorloos verdwenen.

Liana is normaal gebouwd, 1m65 groot en heeft bruine ogen. Op het moment van de verdwijning droeg ze haar haar in een dot.

Wie Liana gezien heeft of meer informatie heeft, wordt gevraagd Child Focus te bellen op het nummer 116 000 of de politie op het gratis nummer 0800 30 300. Mailen kan via info@politiecarma.be

