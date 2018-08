Liam voor het eerst populairste jongensnaam in België, Emma blijft op kop bij de meisjes ADN

Bron: Belga 8 Voor het eerst is Liam de meest populaire voornaam die kersverse ouders aan hun pasgeboren zoontje geven. Bij de meisjes blijft de hegemonie van Emma onaangetast. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

In 2017 werden in België 570 jongens geboren met de naam Liam. Adam (559) en Arthur (546) mogen mee het podium op. Lucas en Louis, twee namen die de voorbije jaren vaak de eerste plaats met elkaar wisselden, vallen uit de top 3. Louis (536) en Lucas (497) maken een duikje naar plaats 5 en 6 en moeten Noah (545) laten voorgaan.

Emma zwaait al 15 jaar onafgebroken de scepter als meest populaire meisjesvoornaam. Vorig jaar kregen 634 baby's die voornaam. De top 3 wordt vervolledigd door Olivia (613 meisjes) en Louise (595). Dat was ook al zo in 2016. Bij de meisjes staan Mila (522) en Alice (423) op de vierde en de vijfde plaats.



In Vlaanderen gaat de eerste plaats bij de meisjes naar Louise, voor Mila en Emma. Bij de jongens trekt Liam aan het langste eind, voor Noah en Lucas. In Wallonië prijkt bij de meisjesnamen Emma bovenaan, voor Olivia en Léa. Bij de jongens is Gabriel de populairste voornaam, voor Hugo en Louis. In Brussel is Lina de populairste meisjesnaam, voor Sofia en Nour. Bij de jongens schiet Adam de hoofdvogel af, met Mohamed en Gabriel op plaats twee en drie.

