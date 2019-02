Lezing Theo Francken in Verviers geannuleerd: auto aangevallen, burgemeester protesteert mee SPS

19 februari 2019

20u28

Bron: Belga 124 Een lezing die ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vanavond had moeten geven in Verviers (Luik) is op het laatste moment geannuleerd. Dat meldt Francken zelf op Twitter. Door protesten tegen zijn komst is de “situatie uit de hand gelopen” en kan de politie “mijn veiligheid niet garanderen”, schrijft hij. Onder de demonstranten bevond zich ook Muriel Targnion, burgemeester van Verviers (PS).

Francken werd in Verviers verwacht om zijn boek ‘Continent sans frontière’ (Continent zonder Grenzen) voor te stellen. De politie was massaal aanwezig om te voorkomen dat de toestand uit de hand zou lopen. In de loop van de avond werd er echter al gegooid werd met terrasmeubilair van het hotel. Omstreeks 20.30 uur liep de situatie dan toch uit de hand. “Auto aangevallen door extreemlinks tuig. Politie kan mijn veiligheid niet garanderen. Lezing geannuleerd”, tweette de voormalige staatssecretaris.

Niet alleen enkele gemeenteraadsleden kwamen mee protesteren, maar ook de burgemeester van Verviers Muriel Targnion (PS). Een aantal mensen maakten bezwaar tegen de aanwezigheid van de burgemeester, terwijl ze ook de politie opdracht heeft gegeven om op te treden.

"De politie doet haar werk", zei de burgemeester. "Ze moet voorkomen dat het tot gewelddadige confrontaties komt tussen links en rechts. Wij van links moeten democratische middelen gebruiken en niet extremistische om onze stem te laten horen.”

