Lezing Theo Francken aan VUB zonder problemen verlopen Redactie

15 mei 2018

19u32

De veelbesproken lezing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan de Vrije Universiteit Brussel vandaag is zonder problemen verlopen. Voorafgaand aan de lezing was er een protestmars van linkse studenten, maar in de zaal liepen de gemoederen nooit op.

Staatssecretaris Francken hield de lezing op uitnodiging van het Liberaal Vlaams Studentenverbond en Jong N-VA Brussel en vond plaats iets meer dan een jaar nadat een eerste poging abrupt werd verhinderd door protesten.

VUB-rector Caroline Pauwels gaf de inleiding voor de lezing en benadrukte dat de VUB een plaats is die de vrije meningsuiting blijft promoten. "De universiteit is een plaats waar zonder vooroordelen moet worden nagedacht. Waar vrijuit kan worden gesproken en vrijheid is voor woord en tegenwoord op basis van feiten en argumenten", stelt de rector.

In zijn uiteenzetting raakte staatssecretaris Francken vier grote thema's aan, asiel, terreur en radicalisme, nationaliteit en terugkeer. Zo ging hij dieper in op zijn beleid en visie rond het Australisch model tegen migratie, een toekomstige deal tussen Europa en Tunesië, problemen binnen de Islam, de dubbele nationaliteit en de opvoering van de plaatsen in de gesloten centra.

Na de lezing maakte de staatssecretaris nog tijd voor een kritische vraag en antwoordsessie. Zo werd hij geconfronteerd met zijn uitspraak over Arabische jongeren en stenen. "Ik geef toe dat ik dat te scherp had geformuleerd en zal dat niet meer doen", aldus Francken.