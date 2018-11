Lezeres waarschuwt: “Wie weet hoeveel mensen te veel betalen voor hun verkeersboete?” IDV

22 november 2018

08u26 0 Na ons artikel over de vrouw uit Kortrijk die al een half jaar wacht op de terugstorting van haar geld na een foute betaling van een boete , bereiken ons nog meer van zulke verhalen. Lezeres Maria Van de Pol beschrijft wat haar dochter overkwam ondanks haar snelle betaling.

Mijn dochter kreeg onlangs een verkeersboete van 53 euro, die ze meteen betaalde. Op de brief van de politie ontbrak een rekeningnummer. Daarom stortte ze de 53 euro op het nummer waarop ze een paar maanden eerder een vorige boete had betaald, namelijk de rekening BE73 6792 0030 1360. Een paar weken later kreeg ze een aanmaning. Mijn dochter stuurde meteen het bewijs van betaling op, maar weer kreeg ze een aanmaning. Ze moest nu al 66 euro betalen, dus 13 euro méér, op de rekening BE34 6792 0036 2590. Bij niet-betaling zou de boete verder oplopen tot 80 euro, zo werd meteen gewaarschuwd. Mijn dochter werd bang en betaalde die 66 euro. Ik ben later naar het politiebureau in Turnhout gegaan. Daar vertelde men mij dat “het een soepke is geworden” sinds de inningen van de verkeersboetes zijn overgedragen aan bpost.

Half jaar wachten

Ze wisten dat het rekeningnummer ontbrak op de melding van de boete, waardoor uiteindelijk veel mensen onterecht twee keer betalen. Volgens hen kon het wel een half jaar duren eer mijn dochter dat bedrag terug zou krijgen. Ze stuurden mij naar de politierechtbank. De man daar keek mijn bewijsstukken na en beloofde dat mijn dochter de laatste betaling van 66 euro binnen de maand terug zou krijgen. Maar uiteindelijk werd er slechts 53 euro teruggestort. Zo is mijn dochter ondanks haar snelle betaling dus 13 euro extra kwijt. Wie weet hoeveel mensen dit meegemaakt hebben?

Maria Van de Pol