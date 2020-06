Leverancier mondmaskers in tegenaanval tegen aanhoudende kritiek en "valse beschuldigingen" ttr

20 juni 2020

16u16

Bron: belga 0 Avrox, de Luxemburgse leverancier van de Belgische mondmaskers, is de "ongerechtvaardigde aanvallen" en "valse beschuldigingen" beu. In een uitgebreid persbericht probeert het bedrijf de aanhoudende kritiek te counteren. De mondmaskers zijn kwalitatief en veilig, is de boodschap. Avrox erkent wel dat er een "onbedoelde materiële vergissing" is gebeurd met de certificaatnummers, maar benadrukt dat het beschikt over alle nodige certificaten.

Avrox is de Luxemburgse vennootschap waarmee Defensie in zee ging voor de levering van 15 miljoen mondmaskers voor de Belgische bevolking. Het bedrijf wordt al wekenlang bijna non-stop op de korrel genomen. Zo was er kritiek op de manier waarop het bedrijf de overheidsopdracht had gewonnen, waren er vragen over de kwaliteit en de veiligheid van de maskers, doken er vragen op over de wasvoorschriften voor de maskers, enzovoort.

"Dit spelletje heeft lang genoeg geduurd", reageert Avrox. Het bedrijf is de "aanvallen, beschuldigingen en ongegronde geruchten" beu. In een uitgebreid persbericht probeert het bedrijf alle kritiek te counteren. "Het bedrijf won een overheidsopdracht op een eerlijke manier, leverde 15 miljoen maskers in recordtijd en zorgde dat die maskers van uitzonderlijke kwaliteit zijn ten behoeve van de Belgische burger", luidt het.

Beschuldigingen

Volgens Laurent Hericord, managing director van Avrox, zijn het erg zware weken geweest, niet alleen om alles tijdig rond te krijgen, maar vooral ook om te moeten "blijven vechten tegen nieuwe beschuldigingen". Hericord spreekt van intimidaties en bedreigingen en zegt dat zijn zakenpartner "een financier van terrorisme en een belastingontduiker" genoemd wordt. "Ik kan begrijpen dat mensen kritiek hebben of gefrustreerd zijn, maar dit gaat echt te ver."

Gisteren raakte ook nog eens bekend dat er een probleem is met de certificaatnummers die op de handleidingen voor de maskers staan. Volgens N-VA-Kamerlid Michaël Freilich heeft Oeko-Tex de overheid gevraagd om de handleiding bij de mondmaskers die werden geleverd door Avrox in te trekken.

Avrox erkent dat er een "ongelukkige en volstrekt onbedoelde materiële vergissing" is gebeurd met de certificaatnummers, maar benadrukt dat het over alle nodige certificaten beschikt. Het bedrijf wijst er ook op dat het Oeko-Tex label enkel "een bijkomend kwaliteitslabel" is en geen wettelijke verplichting.

