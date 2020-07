Levensverwachting in België opnieuw gestegen: tot 81,8 jaar ISA

14 juli 2020

12u09

Bron: BELGA 5 De levensverwachting bij geboorte in België bedroeg vorig jaar 81,8 jaar voor de volledige bevolking. Voor de vrouwen ligt die levensverwachting zoals bekend iets hoger dan bij mannen: 84 tegenover 79,6 jaar. Dat blijkt dinsdag uit een analyse van de sterftecijfers door Statbel. Het Belgische statistiekbureau beklemtoont dat het gaat om cijfers voor de start van de coronapandemie. Ten opzichte van 2018 is de levensverwachting met 0,3 jaar gestegen, meer dan de toename met 0,1 jaar die in 2018 werd geobserveerd.

Wordt er naar de verschillende gewesten gekeken, dan ligt de levensverwachting bij geboorte in Vlaanderen het hoogst, met 82,7. Voor Brussel is dat 81,6 en voor Wallonië 80,3 jaar. In Wallonië is de verwachting wel het sterkst gestegen, met 150 dagen of 0,41 jaar. In Vlaanderen is dat 128 dagen (0,35 jaar) en in Brussel 22 dagen.

Uit de statistieken blijkt verder nog dat het totale sterftecijfer vorig jaar licht gedaald is, naar een brutosterftecijfer van 9,5 per 1.000 inwoners - in 2018 bedroeg dat cijfer nog 9,7.

Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen is ook in 2019 heel licht afgenomen. Bij beide geslachten stijgt de levensverwachting, maar bij mannen is dat sterker dan bij vrouwen: plus 139 dagen tegenover 113 dagen extra. Het verschil in levensverwachting tussen vrouwen en mannen bedraagt nu 4,4 jaar - in 1998 bedroeg dat verschil nog 6,3 jaar.

De #levensverwachting in #België bedraagt 81,8 jaar in 2019. Lees meer: https://t.co/Jadla42MKy#bevolking pic.twitter.com/bD7aPP4Tqr Statbel(@ Statbel_nl) link

Dalende trend in geboortecijfers

Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat het aantal geboortes in Vlaanderen blijft minderen. In 2019 waren er in Vlaanderen 62.862 geboorten. Dat zijn er 1.474 minder dan in 2018 (-2,3 procent) en 7.217 minder dan in het topjaar 2010 (-10,3 procent). Sinds 2010 is het aantal geboortes elk jaar gedaald, op 2015 na.

De cijfers handelen over geboortes bij vrouwen die wonen in het Vlaamse Gewest.

Er werden vorig jaar in Vlaanderen 32.118 jongens en 30.744 meisjes geboren. Dat geeft een verhouding van 51 procent jongens en 49 procent meisjes. Elk jaar is er een licht overwicht van jongens onder de geboorten.

In alle observatiejaren vanaf 1990 zijn er meer geboorten dan overlijdens. Dat geeft telkens een positief natuurlijk saldo. In 2019 ging het om 62.862 geboorten tegenover 62.420 overlijdens, wat resulteert in een positief saldo van +442 eenheden (+0,07 per 1.000 inwoners).

Nog meer statistieken: 13 procent van de borelingen had in 2019 een buitenlandse (niet-Belgische) nationaliteit. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt dat hoger (34 procent), in het Waalse Gewest lager (9 procent).

In 2019 lag het zogenaamde bruto geboortecijfer, uitgedrukt in aantal geboorten per 1.000 inwoners, in het Vlaamse Gewest op 9,5. Dat is iets lager dan de waarde voor het Waalse Gewest (9,9 per 1.000 inwoners), terwijl voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een beduidend hogere waarde wordt genoteerd (13,7 per 1.000 inwoners).

In alle gewesten daalde het bruto geboortecijfer tussen 2010 en 2019. Afgaande op de laatste observatiejaren (2018 en 2019) lijkt die daling enkel gestopt te zijn in het Waalse Gewest.

Acht van de dertien Vlaamse centrumsteden hebben voor de periode 2017-2019 een bruto geboortecijfer boven de gemiddelde waarde van het Vlaamse Gewest (9,7 geboorten per 1.000 inwoners in 2017-2019). Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Gent staan vooraan in de rij.

Ook in andere Vlaamse steden of gemeenten worden relatief hoge waarden genoteerd, met de hoogste waarden in Borsbeek, Vilvoorde en Asse.

Lage waarden zijn er vooral te vinden aan de kust, met De Haan, Knokke-Heist en Koksijde als gemeenten met de laagste waarden. Helemaal onderaan staat Herstappe.