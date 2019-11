Exclusief voor abonnees

Levensverhaal. Foss Beernaert (8 maanden oud). Een bron van geluk, een waterval van tranen

Annick De Wit

29 november 2019

05u00

Er lagen duizend levens voor ‘m, hij was alles wat ontbroken had. En toen overleed hij, zomaar, zonder verklaring. ‘Fly young bird’, zong zijn vader Wannes - zanger van Ben Cane en bekend van The Voice - voor zijn zoontje, vanuit het diepst van zijn ziel vorige week op StuBru en de bloedmooie hartenbreker ging viraal. Dat Foss Beernaert, acht maanden pas, zo’n golf van liefde zou opstuwen, bij leven en erna, stond in zijn fonkelsterren geschreven.