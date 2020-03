LEVENSVERHAAL. Als een chirurg mensenlevens redt, maar alle vier zijn zonen verliest

De arts erfde zijn lange, behendige vingers van zijn vader en grootvader, pioniers-chirurgen van het geslacht Lauwers uit Kortrijk. Hij was gereputeerd, om zijn familienaam, zijn competentie, zijn schone littekens. Maar zijn Britse flegma verborg een ondenkbare pijn. Terwijl hij zoveel mensenlevens redde, verloor hij zijn vier zonen.

Nu in tijden van corona wordt aangeraden om thuis te blijven, hebben we met z’n allen meer tijd om te lezen. Daarom doken we in ons archief en maakten we een selectie van de beste artikelen van de afgelopen vijf jaar. Vandaag brengen we het levensverhaal van Murk Lauwers dat in mei 2018 in onze krant verscheen.