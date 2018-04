Levensloop Hasselt klokt met 3.000 lopers af op minstens 137.000 euro SI

29 april 2018

19u12

Bron: Belga 1 De vierde editie van Levensloop in Hasselt was een succes met 3.000 lopers en een opbrengst van meer dan 137.000 euro. Dat geld gaat naar de Stichting tegen Kanker. De Levensloop startte zaterdagnamiddag om 14.30 uur in bijzijn van minister Jo Vandeurzen en de Hasseltse burgemeester Nadia Vananroye en eindigde vandaag op hetzelfde tijdstip.

"De editie in Hasselt was meteen ook de seizoensopener van Levensloop. Mensen wandelden of liepen 24 uur om geld op te halen voor de Stichting tegen Kanker, " vertelt Laurens Kuijpers van de communicatiedienst van Levensloop Hasselt.

Bij de opening van het Levensloopweekend op de sportdomeinen in Kiewit (Hasselt) waren verder algemeen directeur Yves Breysem van het Jessaziekenhuis en Patje Krimson en Loredana aanwezig, die peter en meter zijn van Levensloop Hasselt.

"Zaterdagavond was er een kaarsenceremonie ter herdenking van alle overledenen. Met de ceremonie werd nieuwe hoop gegeven aan de huidige vechters. Vechters zijn mensen, die de kanker overwonnen hebben, maar nog in behandeling zijn. Gedurende Levensloop Hasselt werden de ruim vijfduizend aanwezigen getrakteerd op optredens van de Lanakense band The Snakes, een drumband en Loredana met Patje Krimson, " aldus Laurens Kuijpers.