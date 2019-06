Levenslang voor jongeren die Valentin folterden en in Maas gooiden, ook zware straffen voor mededaders SPS tvc

18 juni 2019

19u40

Bron: Belga 88 Het assisenhof van Luik heeft Alexandre Hart (21) en Belinda Donnay (22) veroordeeld tot levenslang voor de moord op Valentin Vermeesch in de nacht van 26 op 27 maart 2017. Killian Wilmet (18) kreeg een gevangenisstraf van 29 jaar, Loïck Masson (23) kreeg 27 jaar cel en de 22-jarige Dorian Daniels 25 jaar.

De vijf beschuldigden waren donderdag schuldig verklaard aan moord, marteling, onmenselijke behandeling, aanranding van de eerbaarheid, opsluiting en doodsbedreigingen en mishandeling van een kwetsbaar persoon. Voor vier van hen - niet Loïck Masson - kwam daar nog verkrachting bij.

Valentin Vermeesch, die een licht verstandelijke handicap had, werd gedood in de nacht van 26 op 27 maart 2017. Hij stierf door verdrinking in de Maas, waarin zijn belagers hem hadden gegooid nadat ze hem eerst hadden gemarteld. Zijn lichaam werd op 14 april teruggevonden, met de handen vastgebonden op de rug.

Acht uur

De jury beraadslaagde meer dan acht uur over de strafmaat. Alexandre Hart en Belinda Donnay worden beschouwd als de hoofddaders en als diegenen die Vermeesch in het water duwden. Volgens de juryleden was er geen enkele verzachtende omstandigheid voor hun daden. Tegen Hart werd ook een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende vijftien jaar uitgesproken.

De drie andere beschuldigden worden aangezien als mededaders. Van hen kreeg Killian Wilmet, die nog minderjarig was op het moment van de moord, de zwaarste straf. Het assisenhof legde hem een gevangenisstraf op van 29 jaar en een terbeschikkingstelling van 15 jaar. Wilmet filmde een deel van de feiten.

De twee andere mededaders, Loïck Masson en Dorian Daniels, werden veroordeeld tot respectievelijk 27 jaar cel en 25 jaar cel.