Levenslang voor Cindy Mahieu en David Gerard voor dubbele moord in Hensies

Bron: Belga 0 Thinkstock Cindy Mahieu en David Gérard zijn door het hof van assisen van Henegouwen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de dubbele moord in Hensies. Allan Decot kreeg 35 jaar, Benjamin Wisnieuski 25 jaar, Cyril Mattucci 20 jaar, Méganne Bougeâtre 15 jaar en Valentin Devriese 12 jaar gevangenisstraf. David Berlemont en Frank Doyen werden veroordeeld tot een werkstraf van respectievelijk 300 uur en 75 uur.

Op 22 mei 2014 werden twee levenloze lichamen uit het kanaal van Hensies gevist. Op 23 mei werd eerst het lichaam van de 35-jarige Fanny Colmant teruggevonden. Enkele dagen later troffen wandelaars in hetzelfde kanaal ook het lichaam van de 34-jarige David Dubois aan. Hij was op dat moment al enkele dagen vermist. De twee slachtoffers waren allebei drugsverslaafden die klant waren bij Cindy Mahieu, alias 'ma tante', in Wihéries (nabij Dour).



Volgens een anonieme tip was Cindy Mahieu in maart 2014 het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Vier gemaskerde mannen waren haar woning binnengedrongen en namen daarbij drugs, geld en onder meer een televisietoestel mee. Dat televisietoestel was door een cliënt van Mahieu gebruikt als betaalmiddel voor drugs. Die cliënt was Fanny Colmant.



Mahieu was ervan overtuigd dat Fanny Colmant en haar vriend David Dubois achter de gewapende overval zaten. Ze dacht ook dat een derde persoon, Mohamed S., mee achter de overval zat.



Gemarteld en levend in kanaal gegooid

Op 22 mei werden Colmant en Dubois door David Berlemont en Valentin Devriese, die vergezeld waren door de oudste dochter van Mahieu (15), gedwongen om in te stappen in voertuigen en werden ze naar 'ma tante' gebracht voor een confrontatie. Mohamed S. ging niet in op de afspraak. De slachtoffers werden opgesloten en gemarteld in de keuken en werden nadien levend in het kanaal gegooid.



Mahieus vriend David Gérard en zoon Allan Decot, net als Benjamin Wisnieuski en Cyril Mattucci waren daarbij betrokken. Die drie laatsten trokken daarna naar de woning van David Dubois om er diefstal te plegen. Méganne Bougeâtre barcht ondertussen Mahieus jongste dochter en een van haar vriendinnen naar de moeder van die laatste, om de anderen vrij spel te geven. Toen de martelingen begonnen, besloten David Berlemont en Valentin Devriese te vertrekken, maar die laatste keerde later terug.



Cindy Mahieu gooide daarna met de hulp van David Gérard, Allan Decot, Benjamin Wisnieuski en Cyril Mattucci de lichamen van Fanny Colmant en David Dubois in het kanaal.

