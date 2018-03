Levensgevaarlijke toestanden op E411: man in militair uniform hangt uit rijdende auto om zich te filmen mvdb

09 maart 2018

19u27

Bron: RTL Info 9 Op de E411 richting Namen is deze namiddag een man gefotografeerd die levensgevaarlijke toeren uithaalde.

De man in militair uniform was passagier in een rode Toyota. Hij kruipt helemaal uit de snelrijdende wagen waarna hij zich al hangend tracht vast te houden aan de autodeur. Vooraleer de waaghals terug in de auto kruipt, vindt hij het nodig zichzelf te fotograferen. Ook de chauffeur is gekleed in een militair uniform, maar het is niet duidelijk of de twee echte militairen zijn.

110 km per uur

Het was een reportageploeg van de Franstalige commerciële zender RTL-TVi die de rode Toyota rond 15.00 uur opmerkte. Het bewuste voertuig reed toen met 110 km per uur.

De passagier-waaghals begaat een tweedegraadsovertreding daar hij geen gordel draagt. Het is bovendien verboden een persoon te vervoeren aan de buitenkant van het voertuig, wat een overtreding van de eerste graad is. Hij riskeert 174 euro aan boetes.

"Weg is geen circus"

Benoît Godart van het Vias-instituut stelt in een reactie aan RTL-TVI dat "de openbare weg geen jungle of circus is". "We worden nog geen week na de trouwstoet op de A12 in Meise opnieuw met een incident op de weg geconfronteerd. Dergelijke situaties moeten dringend stoppen. De man had kunnen vallen met mogelijke andere verkeersongevallen tot gevolg. Door de fratsen worden ook andere automobilisten uit hun concentratie gehaald."