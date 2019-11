Levensgevaarlijk: vijf minderjarigen betrapt die overweg oversteken terwijl licht op rood staat KVDS

08 november 2019

23u44

Bron: Belga 0 Binnenland Bij een controle aan de spoorwegovergangen in Herne, Galmaarden en Tollembeek heeft de lokale politie maar liefst vijf voetgangers betrapt die het rode licht negeerden. Het ging telkens om minderjarigen die op weg waren naar school. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

"Het negeren van het rode licht of de gesloten slagbomen aan een overweg houdt enorme veiligheidsrisico's in, niet alleen voor de overtreder, maar ook voor de treinbestuurder en de treinreizigers", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. "Daarom ondersteunt het parket van Halle-Vilvoorde de politieactie en hanteert het een specifiek vervolgingsbeleid. Elke vastgestelde inbreuk zal een gevolg krijgen."





"Voor elke minderjarige is een proces-verbaal opgemaakt en overgemaakt aan het jeugdparket van Halle-Vilvoorde", gaat de woordvoerder verder. "In functie van de persoonlijkheid van de dader, zijn opvoeding en de inbreuk zal er een gepaste reactie komen van het jeugdparket. De ouders van de jongeren zullen in de procedure betrokken worden als burgerlijk verantwoordelijke. Zo mikken we zowel op sensibilisering als op sanctionering.”

