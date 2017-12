Levensgevaarlijk: trucker stopt midden op E17 voor een plaspauze Redactie

17u20

Bron: Facebook 0

Deze trucker kon vorige week vrijdag duidelijk niet meer wachten tot de volgende afrit. De man stapt in het midden op de E17 in Zwijndrecht uit om voor zijn vrachtwagen even te plassen.

rv Een vrachtwagenchauffeur kon zich echt niet meer inhouden op de E17 en stopt midden op de autostrade voor een plaspauze.