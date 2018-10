Levensgevaarlijk: treinreiziger filmt hoe 2 meisjes ongegeneerd over sporen lopen in Brussel Koen Van De Sype

13 oktober 2018

17u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een treinreiziger die gisterenmiddag op weg was van Brussel naar Harelbeke, heeft een filmpje gedeeld op sociale media waarop te zien is hoe 2 meisjes zonder enige schaamte over de sporen lopen. Jeroen Dujardin uit Kuurne maakte de beelden nadat alert personeel de trein had doen stoppen om een ongeval te vermijden.

“We waren net vertrokken uit het station van Brussel-Zuid toen de trein plots tot stilstand kwam”, doet de man zijn verhaal aan onze redactie. “We zagen meteen wat er aan de hand was. Er liepen 2 meisjes ongegeneerd over de sporen. Ze lachten, maar toen ze merkten dat ze gefotografeerd en gefilmd werden, probeerden ze hun gezichten te verbergen met hun handen.”

Conducteur

De conducteur van de trein en zijn collega openden de treindeuren en riepen de meisjes toe dat ze moesten instappen, zodat ze veilig zouden zijn. “Ze riepen dat het levensgevaarlijk was wat ze deden, maar de twee trokken zich er niets van aan”, aldus Dujardin. “Ze liepen gewoon door. In de tegenovergestelde richting dan wij reden. Tot ik hen niet meer kon zien. Daarop zette de trein zich heel traag weer in beweging. Het gedrag van die meisjes was echt schandalig.”





De NMBS nam meteen contact op met Dujardin na zijn tweet om de zaak te onderzoeken. “We hebben de personen nog niet kunnen identificeren”, aldus woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS. “Het treinverkeer heeft er gisteren even voor 16 uur een kwartier door stilgelegen en dat had zware gevolgen voor de avondspits die net op gang kwam. Los van het feit dat spoorlopen levensgevaarlijk is, had het dus ook een serieuze impact op het treinverkeer.”

Volgens Temmerman kunnen de meisjes vervolgd worden als ze geïdentificeerd zijn. “Vanaf 1 november voeren we ook administratieve boetes in bij het spoor en dan zullen we dergelijke levensgevaarlijke overtredingen nog sneller en zwaarder kunnen bestraffen”, zegt hij nog.