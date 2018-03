Levensduur F-16 kan volgens studie makkelijk worden verlengd tot minstens 2029 TT

Een studie van vliegtuigbouwer Lockheed Martin zegt dat het perfect mogelijk is om de Belgische F-16's langer in dienst te houden, zonder veel extra kosten. Nochtans beweerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) dat zo'n studie niet bestond. Dat schrijft De Standaard.

Sinds de regering-Michel in 2015 besliste om de F-16's van de Belgische luchtmacht te vervangen, krijgt minister Vandeput in het parlement geregeld de vraag of die miljardenaankoop wel nodig is. Altijd zei hij dat de gevechtsvliegtuigen een levensduur hebben van 8.000 vluchturen en dan 'versleten' zijn. Die limiet bereiken ze tussen 2023 en 2028.

Vandeput bevestigde daarbij elke keer dat er geen studies of programma's bestaan, ook niet bij de constructeur van het toestel, het Amerikaanse Lockheed Martin, om de Belgische F-16 langer in dienst te houden. Toch bestaat zo'n studie wel degelijk. Meer nog, Lockheed Martin maakte ze vorig jaar op uitdrukkelijk verzoek van de Belgische defensie, die het document kreeg op 26 april 2017.

In het document laat de constructeur er geen twijfel over bestaan: het is perfect mogelijk om de F-16's langer in dienst te houden, zonder veel extra kosten. Concreet zouden de F-16's nog zes jaar langer meekunnen. In het model dat Lockheed Martin uittekende, moeten de oudste F-16's pas in 2029 uit dienst worden genomen.

Het kabinet-Vandeput toonde zich volgens de De Standaard niet happig om te reageren. De krant oppert de mogelijkheid dat de legertop het kabinet niet op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van de studie.