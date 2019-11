Levenloze lichaam van vrouw in koffer geïdentificeerd: politie zoekt gevluchte moordenaar van jonge moeder jv

02 november 2019

16u40

Bron: belga 80 Het lichaam van de vermoorde vrouw die gisteravond dood teruggevonden werd in de koffer van een auto nabij Charleroi is geïdentificeerd als Aurélie Montchery. De vermoedelijke dader van de doodslag op de jonge moeder is nog altijd op de vlucht. Waarschijnlijk gaat het om haar ex, met wie ze in een moeilijke scheiding verwikkeld was. De politie is actief op zoek naar de man, meldt het parket van Charleroi.

Een vrouw werd gisteravond rond 18 uur dood aangetroffen in de koffer van een zwarte Seat, die geparkeerd stond op een oprit over de Delhaize in de Avenue Emile Vandervelde in Bouffioulx, een deelgemeente van Châtelet in de provincie Henegouwen.

Na de vondst werd het parket van Charleroi op de hoogte gebracht van de feiten en kwam ook ter plaatse, samen met het labo. Experts onderzochten de plaats, op zoek naar eventuele aanwijzingen.

Volgens het parket heeft de dader zich niet gemeld bij de politie. Het is een kennis die de politie verwittigde. Die signaleerde de politie dat zijn vriend was overgegaan tot de daad en op basis van de indicaties die hij had gekregen leidde hij de politie naar de plek waar het lichaam werd gevonden.

Volgens het parket van Charleroi lijkt het erop dat de doodslag werd gepleegd in de context van een vechtscheiding tussen de vermoedelijke dader en het slachtoffer, geïdentificeerd als Aurélie Montchery. De jonge vrouw, geboren in 1988, was 30 of 31 jaar en mama van een dochtertje.