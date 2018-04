Levenloos lichaam gevonden in Zelzate DJG

11 april 2018

18u37

Bron: Eigen berichtgeving 0

In Zelzate in de Cesenaticolaan werd deze namiddag een levensloos lichaam aangetroffen aan de zijde van een flatgebouw. Momenteel zijn de omstandigheden onduidelijk. Het parket is momenteel ter plekke om de bevindingen te doen.