Levenloos lichaam gevonden in Zelzate: verdachte omstandigheden

DJG

11 april 2018

18u37

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

In het Oost-Vlaamse Zelzate is woensdagnamiddag het lichaam van een man aangetroffen aan een flatgebouw. De doodsoorzaak is nog niet bekend, zegt de lokale politie Regio Puyenbroeck.