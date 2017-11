Levenloos lichaam aangetroffen langs Albertkanaal in Geel Wouter Demuynck

13u22

Bron: Eigen berichtgeving 2 Vanderveken Het labo, een wetsdokter en de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse. Aan het Jaagpad langs het Albertkanaal in Geel is vanmorgen een levenloos lichaam aangetroffen. Het labo, een wetsdokter en de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse om het overlijden te onderzoeken.

Voorlopig is het onderzoek nog volop aan de gang. Pas later vandaag zal er meer duidelijkheid zijn omtrent de identiteit van de persoon en de omstandigheden waarin die om het leven is gekomen.

