Levenloos lichaam aangetroffen in kanaal in Anderlecht Robby Dierickx

03 juni 2018

12u57 1

De hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse in de Nijverheidskaai in Anderlecht, waar een lijk in het water aangetroffen werd. Het waren voorbijgangers die het levenloze lichaam in het kanaal zagen liggen en die de politie verwittigden. De Nijverheidskaai is momenteel afgesloten voor alle verkeer om het lichaam uit het water te halen.