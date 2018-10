Levenloos geboren kinderen voortaan ook officieel deel van de familie

Wetswijziging maakt mogelijk na 6 maand zwangerschap ‘stilgeboren’ kinderen officiële naam te geven

Sven Ponsaerts

25 oktober 2018

Ook levenloos geboren kinderen zullen voortaan een officiële naam en registratie bij de burgerlijke stand kunnen krijgen. Voor vele ouders is dit belangrijk om hun doodgeboren kindje een plaats te kunnen geven in hun familie en leven. “Wij hebben ons kind in de armen gehad, toch was het altijd alsof hij nooit heeft bestaan. Dat is enorm pijnlijk.”