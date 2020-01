Exclusief voor abonnees

Leven met een verslaafde. Wat doe je als je partner niet zonder alcohol kan?

FT

08 januari 2020

17u02

“Je kan dit niet eindeloos volhouden, maar ik wil achter hem blijven staan. Al weet ik niet meer hoe”, getuigt Rosalie Boogaard moedig over haar relatie met N-VA-politicus Ludo Van Campenhout die weer vecht tegen zijn alcoholverslaving. Leven met een verslaafde weegt zwaar op een relatie. “Beslis niets in de drinker zijn plaats. En het is niet per se goed zelf nooit meer een glas te drinken.”