Leuvense studentenclubs ondertekenen aangescherpt doopcharter

11 december 2018

17u47

Bron: Belga 0 Tijdens een gesprek met de Leuvense rector Luc Sels hebben vertegenwoordigers van de 27 studentenclubs die aangesloten zijn bij het Seniorenkonvent en van de 12 clubs van het Meisjesseniorenkonvent zich geëngageerd om het doopcharter na te leven. Dat charter werd al in 2013 opgesteld, maar werd naar aanleiding van een dodelijke doop van studentenclub Reuzegom nog aangescherpt.

Luc Sels sprak na afloop van de vergadering van "een nieuwe mijlpaal en een begin dat cruciaal is om doopactiviteiten in de toekomst veilig te laten doorgaan met eerbied voor de individuele student en de mens als persoon".



Enkele studentenclubs weigerden jarenlang om het charter te ondertekenen, maar Sels wou vandaag vooral het positieve benadrukken. "Het is vanzelfsprekend tragisch dat er zich eerst zo'n drama moet voordoen opdat men tot deze stap overgaat. Het belangrijkste is echter dat iedereen zich engageert om toekomstige activiteiten binnen dit kader te organiseren".



De KU Leuven en de studentenclubs zullen na de examenzittijd van januari verder praten over de concrete invulling en implementatie. Sels benadrukte ook dat de meeste studentenclubs zich in het verleden al hielden aan de inhoudelijke bepalingen van het charter.



Tijdens het gesprek was overigens niemand van Reuzegom aanwezig. De studentenclub zou zich ondertussen ontbonden hebben. De rector wou ook geen bijzonderheden kwijt over de stand van zaken van het tuchtonderzoek dat hij inmiddels opgestart heeft tegen de leden van deze studentenclub en dat kan leiden tot hun verwijdering uit de universiteit. Het Seniorenkonvent heeft ook de erkenning van Reuzegom als studentenclub ingetrokken.

