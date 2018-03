Leuvense studenten en gedetineerden stellen zin huidige gevangenisstraf in vraag KVE

06 maart 2018

22u35

Bron: Belga 0 De huidige gevangenisstraf realiseert slechts op matige tot slechte manier de ethische verwachtingen ten aanzien van een straf. Dat is de eindconclusie van twaalf studenten en gedetineerden na afloop van een lessenreeks die de KU Leuven organiseerde in Leuven-Centraal. Justitieminister Koen Geens stelde bij de voorstelling deze avond begrip te hebben voor de boodschap, maar wees er op dat de samenleving vandaag niet open staat voor minder strenge straffen.

Volgens de auteurs moet een straf misdrijven rechtvaardig en proportioneel bestraffen, daders ondersteunen bij de uitbouw van een maatschappelijk aanvaardbare levenswijze, mensen ontmoedigen om misdrijven te plegen, ertoe bijdragen dat we in een veilige samenleving leven en slachtoffers genoegdoening geven voor het aangedane leed en de berokkende schade. De huidige gevangenisstraf is volgens hen ongeschikt om deze strafdoelen te realiseren. "Het is een totaalinstituut dat gedetineerden de mogelijkheid ontneemt om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leven en dat van anderen", aldus het eindrapport.



De straf moet volgens het rapport wel degelijk een vergeldende leedtoevoeging zijn die voor de gestrafte een last is, maar ook in verhouding staan tot het gepleegde misdrijf en afgebakend zijn in tijd of omvang. Deze straf kan vele vormen aannemen van geldboete tot celstraf. De samenleving dient de dader hulp te bieden om zich in de samenleving te re-integreren. Docent Pieter De Witte, die de cursus begeleidde, stelde dat hiervoor meer middelen nodig zijn. Naast vergelding en rehabilitatie dient de maatschappelijke reactie op criminaliteit zo veel mogelijk gericht op vormen van herstel tussen dader en slachtoffer.



Verwijzend naar het feit dat in ons land slechts 0,09 procent van de bevolking in de gevangenis zit, tegenover 1 procent in de VS, stelde Justitieminister Geens dat in ons Belgisch strafrechtsysteem gevangenis 'zeker geen passe partout' is. Hij wees er voorts op 'dat na twee eeuwen toepassing van de vrijheidsberoving als straf creatief denken hierover enorm belangrijk is' en stelde bereid te zijn te helpen bij deze denkoefening. "De wetenschap heeft als taak nieuwe hoop te creëren. Het maatschappelijk klimaat is vandaag echter niet optimaal om dergelijke veranderingen door te voeren", aldus de minister.



Het was de eerste keer dat de KU Leuven deze cursus 'Gevangenisstraf als doorleefde realiteit' in Leuven-Centraal organiseerde. Naast de gedetineerden volgden ook twaalf studenten, waarvan 9 uit criminologie, dit vak als keuzevak. De gedetineerden werden voor dit vak kosteloos als vrij student ingeschreven in de KU Leuven en kregen deze avond uit handen van Tine Baelmans, vicerector Onderwijsbeleid, een getuigschrift. Elf van de 12 gedetineerden slaagden. De resterende gevangene leverde zijn afsluitende paper nog niet in. Volgend academiejaar krijgt het proefproject in Leuven zeker een vervolg.