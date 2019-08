Leuvense politie pakt verschillende vechtersbazen op KVE

11 augustus 2019

12u30

Bron: Belga 0 De Leuvense lokale politie is afgelopen nacht verschillende malen moeten tussenbeide komen voor vechtpartijen en agressieve personen. Vier verdachten werden opgepakt en naar enkele anderen wordt nog gezocht. Dat meldt de Leuvense politie deze middag.

Het eerste incident vond omstreeks 03.30 uur plaats, toen een 24-jarige man in de Zeelstraat een kopstoot gaf aan een 27-jarige vrouw. Een politiepatrouille te voet was getuige van de feiten en greep onmiddellijk in. De agressieveling verzette zich hevig, maar kon uiteindelijk worden geboeid en overgebracht naar het commissariaat. Omdat hij onder invloed was, werd hij in de cel gestopt om te ontnuchteren.

Opjutten

De politietussenkomst werd bemoeilijkt door enkele omstaanders die probeerden de aanwezigen op te jutten tegen de politie. Eén van hen, een 18-jarige Leuvenaar die zich daarbij haantje de voorste toonde en ondanks herhaalde verwittigingen bleef uitdagen en de politie belachelijk maken, werd uiteindelijk opgepakt. Er waren verschillende politieploegen nodig om de rust te doen weerkeren.

Klappen in het gezicht

Een uur later, rond 04.30 uur botsten twee twintigers in de Krakenstraat op een groepje van vier mannen waarvan er twee duidelijk geagiteerd waren. De twee twintigers kregen enkele klappen in het gezicht, waarna de onbekenden gewoon weg stapten. De slachtoffers werden met bebloed aangezicht met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig-Hartziekenhuis.

Brusselse twintigers

Rond 06.00 uur pakte de politie dan nog twee Brusselse twintigers op. Eén van hen werd gecontroleerd door twee agenten in burger, omdat hij al enkele keren andere personen lastig viel en duidelijk uit was op ruzie. Toen de agenten de man hiervoor interpelleerden, werden ze lastig gevallen door een tweede persoon die hen in het Frans enkele verwijten naar het hoofd slingerde en probeerde andere personen tegen de politie op te zetten. Beide mannen werden geboeid en overgebracht naar het commissariaat om af te koelen.