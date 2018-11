Leuvense politie jaagt op inbrekers in Wilsele KVE

30 november 2018

20u11

Bron: Belga 0 De Leuvense lokale politie heeft gisteravond de grote middelen ingezet om enkele inbrekers te vatten die actief waren in deelgemeente Wilsele. Vijf patrouilles zochten de ganse avond naar twee en mogelijk nog meer personen die op verschillende plaatsen hun slag hadden proberen te slaan. Ondanks bijstand van een politiehelikopter bleven de inbrekers uit handen van de politie. Dat meldt de politie vandaag.

De politie werd kort na 19.00 uur gealarmeerd, toen inbrekers binnendrongen in een woning in de Poelstraat in Wilsele. De daders doorzochten de woning snel omdat ze bij het inslaan van een raam aan de achterzijde het inbraakalarm hadden geactiveerd, maar het is niet duidelijk of ze iets konden buitmaken. Na enkele minuten waren verschillende ploegen ter plaatse voor een zoekactie in de buurt, waarbij ook een helikopter werd ingezet, maar die leverde geen resultaat meer op.

Op bijna hetzelfde moment als in de Poelstraat probeerden onbekenden in te breken in een huis in het Straetmanshof. Daar gingen ze op de loop toen de bewoner thuis bleek te zijn.

Eerder op de dag waren al inbrekers aan het werk geweest op twee andere adressen in Wilsele, in de Aarschotsesteenweg en in de Bunswijkstraat. Op het eerste adres maakten ze cash en juwelen buit, in de tweede woning raakten de daders niet binnen.

Ook in een appartement op het gelijkvloers op de Diestsevest en in een woning in de Jan-Baptist Vanderelststraat in Wilsele werd ingebroken. Gisteren had de politie al melding gemaakt van elf andere inbraken die eerder deze week hadden plaatsgevonden, in Leuven en Kessel-Lo.