Leuvense politie bereidt zich voor op klimaatmars van donderdag kg

04 februari 2019

16u59

Bron: Belga 0 De Leuvense politie heeft op dit ogenblik nog geen flauw idee hoeveel betogers er deze donderdag verwacht worden voor de klimaatmars in de binnenstad en polst in het hele land naar de interesse. Aanleiding is de oproep van Youth For Climate om op 7 februari aan te sluiten bij de manifestatie, die op initiatief van scholieren uit enkele Leuvense secundaire scholen georganiseerd wordt.

De betoging is een initiatief van een groep scholieren uit Paridaens, het Heilig Drievuldigheidscollege en het Sint-Albertuscollege, maar heeft ondertussen de steun van naar verluidt alle secundaire scholen uit het Leuvense. Politiewoordvoerder Marc Vranckx raamt het aantal deelnemers vanuit deze scholen al op circa 12.000.

Bussen omgeleid en parkeerverbod

Naar aanleiding van de betoging heeft de Leuvense politie al een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is donderdag tussen 12 en 15 uur alle busverkeer van De Lijn verboden in delen van de Bondgenotenlaan, Naamsestraat en Parkstraat en op het Rector De Somerplein. In verschillende straten geldt ook een parkeerverbod.

