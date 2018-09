Leuvense N-VA vindt coalitie met sp.a "zeer onwaarschijnlijk" IB

14 september 2018

03u40

Bron: Belga 0 Lorin Parys, de Leuvense lijsttrekker van N-VA, heeft gisterenavond tijdens een verkiezingsdebat dat georganiseerd werd door werkgeversorganisatie VOKA gezegd dat voor zijn partij een toekomstige coalitie met sp.a "zeer onwaarschijnlijk" is. De andere partijen hielden zich op de vlakte wat de toekomstige coalities betreft.

Parys verwees hierbij onder meer naar de autoritaire leiderschapsstijl die de sp.a-CD&V de afgelopen 24 jaar in Leuven hanteerde. "Als je zoals ons van oordeel bent dat we weer meer naar de Leuvenaar moeten gaan luisteren, is een coalitie met de partij die Leuven al die tijd geleid heeft onwaarschijnlijk. Het is op politiek vlak ook gezond dat er na 24 jaar eens een nieuwe wind waait door het bestuur", aldus Parys.

"Nieuw bestuur"

Rik Daems (Open Vld) stelde dat Leuven met grote zekerheid na 24 jaar een nieuw bestuur zal krijgen. Hij wil pas in een coalitie stappen als die werk maakt van een totaal nieuwe toekomstproject, dat ten aanzien van de bedrijfswereld "de ondernemingen omarmt als partner" en met de bedrijfswereld een contract sluit over te realiseren doelstellingen.

Ook David Dessers (Groen) stelde ervan overtuigd te zijn dat er na de verkiezingen een nieuw hoofdstuk voor Leuven aanbreekt. "Als je de huidige meerderheid beloont, krijg je een status quo, terwijl er zoveel meer mogelijk is." Groen wil mee besturen met die partijen die het verst willen meegaan om van Leuven een groene, sociale en participatieve stad te maken.