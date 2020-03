Leuvense jeugdpsychiatrie reikt jonge vluchtelingen de hand IB

11 maart 2020

04u44

Bron: Belga 0 In het najaar zet de kinder- en jeugdpsychiatrie van het UPC KU Leuven (campus Kortenberg) een aparte psychiatrische werking op poten voor minderjarige vluchtelingen. Twaalf jongeren zullen er overdag voor een behandeling terechtkunnen. Dat meldt De Standaard vandaag.

‘s Nachts en tijdens de weekends zullen de minderjarige vluchtelingen worden opgevangen door drie voorzieningen, Minor-Ndako, Emmaüs en SOS Kinderdorpen, die samen met het agentschap Opgroeien en Fedasil instaan voor de opvang van niet-begeleide minderjarigen. “Minderjarige vluchtelingen zijn erg kwetsbaar door de traumatische ervaringen die ze onderweg hebben meegemaakt”, klinkt het.

De keuze voor een dagkliniek en de samenwerking met leefgroepen is dan ook bewust gemaakt. Zo krijgen de jongeren overdag de nodige gespecialiseerde zorg en blijven ze met een been in de samenleving staan. "Gespecialiseerde en maatschappelijke zorg gaan hand in hand. Beide zijn nodig als we willen dat deze jongeren van hun psychisch lijden herstellen", zegt Lucia De Haene, professor aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. De Haene leidt samen met kinder- en jeugd­psychiaters Marina Danckaerts en Jakob Versteele (UPC KU Leuven) en psychologe Lies Missotten (Praxis P), de uitbouw van het psychiatrisch aanbod, met middelen van het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.