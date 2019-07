Leuvense hoogleraar trekt aan alarmbel over wantrouwen ten aanzien van vaccins PVZ

17 juli 2019

15u55

Bron: Belga 0 Hoogleraar Rob Lavigne, die aan de KU Leuven het Laboratorium voor Gentechnologie leidt, trekt in een blog van de universiteit aan de alarmbel over de valse informatie die circuleert rond vaccins en de onwetendheid van het grote publiek over het gevaar van virussen en bacteriën. De hoogleraar verwijst naar een Brits onderzoek waaruit blijkt dat 21 procent van de Belgen van oordeel is dat vaccins niet veilig zijn.

Lavigne was een aantal maanden lid van besloten anti-vaccinatiegroepen op Facebook en stelde daar vast hoe de leden geïndoctrineerd worden over de zogenaamde gevaren van vaccins en hoe dokters en wetenschappelijke kennis in diskrediet gebracht worden. "Allerlei opiniemakers verkopen er hun mening uit eigenbelang, voor hun persoonlijke moraal of commercie. De informatie die ik aanbracht, werd gefilterd door de moderators van de FB-groep en uiteindelijk werd ik geblokkeerd", aldus Lavigne.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komt meer dan de helft van de tien meest ernstige bedreigingen door virussen en bacteriën, terwijl vaccinatie de meest efficiëntie manier is om deze ziektes te voorkomen. "Als viruswetenschappers moeten we hierop reageren. Het is onze verantwoordelijkheid om het publiek correct te informeren", vindt Lavigne.

"Dat kan in de eerste plaats door in ons STEM-onderwijs meer aandacht te hebben voor microbiologie. Een netwerk van cursusmateriaal is daarvoor nodig om lesgevers te ondersteunen. Ook CLB-artsen en huisartsen moeten over de middelen beschikken om aan patiënten betrouwbare informatie te bezorgen. Ten slotte moeten journalisten kunnen rekenen op toegankelijke informatie, zodat ze preciezer kunnen communiceren."