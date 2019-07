Leuvense Groen-afdeling haalt uit: “N-VA probeert ganse geloofsgemeenschap in salafistische hoek te drummen” ADN

29 juli 2019

14u23

Bron: Belga 5 Oppositiepartij Open Vld Leuven reageert afwachtend op de aankondiging van Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) dat ze de procedure opstart voor de intrekking van de erkenning van de Leuvense moskee Al Ihsaan. Groen, dat samen met sp.a en CD&V deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid, haalt dan weer hard uit.

In een mail aan het stadsbestuur motiveert Homans de start van de procedure met verwijzing "naar (vertrouwelijke) informatie dat de imam, die eind 2017 in opspraak kwam met uitspraken in de moskee over de toelaatbaarheid van het slaan van vrouwen en vervolgens door de Moslimexecutive geschorst werd, sinds december 2018 opnieuw actief zou zijn binnen Al Ihsaan". Volgens Homans is er bovendien een salafistische organisatie actief, die in de moskee onderwijs organiseert dat "mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme".

Open Vld Leuven reageert afwachtend. "Gezien het dossier nog niet volledig is overgemaakt kunnen onze gemeenteraadsleden hierover nog geen definitieve uitspraak doen in de opgestarte procedure die niet licht en dus ook niet zonder reden is. Wij wachten de uitkomst van het onderzoek af alvorens conclusies te trekken en zullen het nodige doen als blijkt dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden", klinkt het. De partij benadrukt dat salafisme voor haar geen plaats heeft in de samenleving, "omdat dit haaks staat op een aantal van onze maatschappelijke principes".

De Leuvense Groen-afdeling vindt de aanpak van Homans dan weer niet kunnen en haalt uit naar “de driestheid en hardheid waarmee N-VA een ganse geloofsgemeenschap in de salafistische hoek probeert te drummen”. “Geen discreet overleg vooraf met de stad en de veiligheidsdiensten, laat staan met de moskee zelf, maar veralgemenende beschuldigingen, rechtstreeks in de media. Als er problemen zijn, moeten en zullen we die aanpakken. Maar wij staan absoluut niet toe dat mensen en gemeenschappen tegen elkaar worden opgezet. We hebben geen olifant in een porseleinenwinkel nodig en kiezen meer dan ooit voor solidariteit, verbinding en onderling respect”, reageert schepen David Dessers.

N-VA-Leuven vroeg vrijdagmorgen al een spoedbijeenkomst van de commissie veiligheid van de gemeenteraad. De partij wees hierbij op het feit "dat salafisme een extreme en fundamentalistische vorm van islam is die zich buiten onze maatschappij stelt en door veiligheidsdiensten als een ernstige bedreiging aanzien wordt". De partij uitte ook kritiek op het feit Leuven de moskee blijft subsidiëren, ondanks de vermelde uitspraken over vrouwen door de imam.