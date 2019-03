Leuvense fakbar Rechtsfaculteit protesteert tegen verbod stadsbestuur op "dagdisco" ttr

27 maart 2019

06u32

Bron: belga 0 binnenland Het bestuur van het Huis der Rechten, de studentenfakbar van de Rechtsfaculteit, protesteert in een mededeling tegen het feit dat het stadsbestuur de op 3 april geplande "dagdisco" verbiedt. De fakbar neemt het niet dat die beslissing genomen werd zonder haar te horen en zonder kennis van de geplande maatregelen om overlast te vermijden. Uit protest sluit de studentenfakbar die dag de deuren.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) had op 19 maart aangekondigd dat hij geen toelating meer zou geven voor "dagdisco's" waarvan op voorhand kan ingeschat worden dat ze tot overlast leiden op het openbaar domein. Het gaat om doorgaans druk bijgewoonde fuiven met dumpingprijzen voor alcoholische dranken die al in de vroege namiddag van start gaan. Parallel met toename van het aantal zit ook het aantal incidenten dat ermee gepaard gaat volgens het stadsbestuur in de lift. Ridouani verwees toen naar een toename van tussenkomsten van de politie voor geluidsoverlast, schermutselingen en wildplassen.

Het Huis der Rechten wijst erop dat zij voor de laatste editie een hele reeks maatregelen nam, zoals voorafgaandelijk overleg met politie, keuze voor de woensdagnamiddag zodat omliggende scholen geen last ondervinden, aanbod van gratis water, vrijwilligers die de straat vrijhouden, inschakeling van een professionele bewakingsagent, plaatsing van nadarhekken op het voetpad... "De laatste jaren vonden geen noemenswaardige incidenten plaats", aldus de studenten, die zeggen dat het "zo niet verder meer kan". "De kersverse Leuvense burgemeester heeft alleen maar oog voor de inwoners van zijn stad en vergeet de studenten."

Ook een kleine groep studenten van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) voerde maandag aan het Leuvense stadhuis actie tegen het feit "dat de laatste maanden vele activiteiten verboden worden om op die manier studentikoziteit uit het Leuvense straatbeeld te weren". "Het stadsbestuur ziet studenten als een struikelblok en houdt geen rekening met een derde van haar bevolking", aldus het KVHV, dat met het nodige gezang aan het stadhuis een spandoek hing met woorden uit het lied "Leuvens schoonheid", met name "Hier en nu heerst de student".