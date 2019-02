Leuvense escaperoom doet hilarische oproep om inbreker te klissen: “Concept van het spel voor sommigen blijkbaar verwarrend” kg

05 februari 2019

14u11

Bron: Belga, Facebook 2 “Het concept van een escaperoom is voor sommigen verwarrend, dat begrijpen we”, spotten de eigenaars van Exitroom aan het Margarethaplein in Leuven. Zij kregen zondagavond bezoek van een inbreker die de opzet van het spel duidelijk niet had begrepen, zo vertellen ze in een Facebookpost. Het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie.

De zaakvoerders stelden de inbraak gisterennamiddag vast. De hele inbraak werd op band vastgelegd door een bewakingscamera. Om binnen te komen, forceerde de indringer een raam aan de achterkant van het gebouw.



Binnen brak de man een drankautomaat en een kassa open om het geld uit de toestellen te halen. Ook een iPad werd door de inbreker meegenomen.

Oproep

De organisatie deed op Facebook een opvallende oproep om de man op te sporen. “[Het is] de bedoeling om binnen de 60 minuten uit één van onze kamers te ontsnappen, iets minder om ons na sluitingstijd een bezoekje te komen brengen en elk van de kamers maar een paar minuutjes te bekijken”, klinkt het. “Zo helemaal in je eentje is er eigenlijk maar weinig aan!”



“We zouden het dus super vinden als deze beste man nog eens opnieuw zou langskomen zodat we hem alsnog een prima klantenervaring kunnen geven! Als hij dan ook nog eens de iPad en centjes die hij geleend heeft zou kunnen meebrengen, zijn wij ook weer helemaal blij!”, eindigt de post.

