Leuvense coalitie met sp.a is voor N-VA zeer onwaarschijnlijk EB

21u37

Bron: Belga 1 Vertommen Lorin Parys, lijsttrekker voor N-VA in Leuven. Lorin Parys, lijsttrekker voor N-VA in Leuven, heeft vanavond tijdens een gesprek op ROB-tv duidelijk gemaakt dat de kans zo goed als onbestaande is dat zijn partij na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in een coalitie zal treden met de sp.a. Leuven wordt al 24 jaar lang bestuurd door een coalitie van sp.a en CD&V onder leiding van burgemeester Louis Tobback.

"De kiezer moet weten dat hij voor de periode na 2018 de keuze heeft tussen een Leuven dat van rood donkerrood wordt of van rood naar verandering. Wij staan voor verandering en beloven een frisse bestuursstijl te hanteren waarbij opnieuw geluisterd wordt naar de Leuvenaar. Ik sluit geen enkele partij op voorhand uit, maar het zou wel een klein mirakel zijn om die verandering te kunnen realiseren met een partij als de sp.a, die 24 jaar met haar bestuursstijl de leiding had van de coalitie", aldus Parys.

Nadat dezelfde coalitie 24 jaar lang aan de macht was in Leuven is het volgens Parys tijd dat het bestuur eens grondig van samenstelling verandert 'en dat men de dingen opnieuw in vraag durft te stellen'. "Wij komen met een dergelijk fris verhaal."

Over de lijst waarmee de N-VA in Leuven gaat kandideren is buiten het lijsttrekkerschap van Parys nog niets bekend. De partij zal de lijstsamenstelling pas bekendmaken tijdens een congres in april. "Het zal een heel gevarieerde lijst zijn die een mooie afspiegeling zal zijn van de Leuvens bevolkingssamenstelling".