Leuvens zwembad in beroep dan toch vrijgesproken voor verdrinking van jonge duiker

25 juni 2018

10u24

Bron: Belga 0 Het Brusselse hof van beroep heeft de Sportoase aan de Philipssite in Leuven vrijgesproken voor de dood van de 18-jarige Julien Dumoulin. De jongeman verdronk in juni 2011 in het zwembad terwijl hij een duiktraining uitvoerde. Hij lag bijna twaalf minuten op de bodem voor de redders hem opmerkten.

Julien Dumoulin uit Vorst was lid van een Brusselse duikclub en ging tweemaal per week zwemmen in het Leuvense Sportoase-zwembad. Op 24 juni 2011 liep het rond sluitingstijd fout. De tiener bleef bewusteloos op de bodem van het zwembad liggen en werd pas na meer dan 11 minuten opgemerkt, waarna de redders hem in kritieke toestand uit het water haalden. Reanimatie en een kunstmatige coma mochten niet baten, na twee weken liet de jonge duiker het leven.

De Leuvense correctionele rechtbank oordeelde dat de schuld volledig bij de NV Sportoase Philipssite lag en veroordeelde het bedrijf tot een boete van 5.500 euro. Volgens de rechtbank had Sportoase onvoldoende toezicht voorzien: uit het onderzoek bleek aanvankelijk dat de drie redders op het moment van het ongeluk bezig waren met andere taken. Het zwembad werd daarom schuldig bevonden in eerste aanleg.

Nooit zonder begeleiding

Het Brusselse hof van beroep is het niet eens met het oordeel van de correctionele rechtbank. In tegenstelling tot wat de eerste rechter, het parket-generaal en de burgerlijke partij - de moeder van Julien Dumoulin - voorhielden, was er volgens het hof van beroep immers wel voldoende toezicht op het moment van het ongeval.

Het hof vond het vooral ongebegrijpelijk dat Julien Dumoulin in het zwembad op eigen houtje apnea-oefeningen uitvoerde, hoewel hij wist dat hij die nooit zonder begeleiding mocht doen. Bij zulke oefeningen is het de bedoeling om zo lang mogelijk zonder zuurstofflessen onder water te blijven.