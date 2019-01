Leuvens parket zoekt man in verband met zware fysieke agressie na België-Brazilië TT

31 januari 2019

18u31

Bron: Belga 0 Het Leuvense parket is op zoek naar een onbekende man in een onderzoek naar een ernstige fysieke agressie in Leuven na het WK-voetbalduel België-Brazilië van 6 juli 2018. Het parket heeft een foto van de man verspreid.

De feiten deden zich voor op een parking in het centrum van Leuven na de voetbalwedstrijd België-Brazilië. De speurders vragen dat de jongeman zich kenbaar zou maken bij de politie of dat wie hem zou herkennen dit zou melden.

Parketwoordvoerder Sarah Callewaert wil enkel kwijt dat het parket een getuigenis wil afnemen van de onbekende man op de foto en wil in het belang van het onderzoek niet zeggen of hij ondervraagd zal worden als getuige of als verdachte.

Wie informatie heeft kan terecht op het gratis nummer 0800/30.300. Tips kunnen ook verstuurd worden naar opsporingen@police.belgium.eu