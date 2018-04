Leuvens oud-burgemeester Alfred Vansina (91) overleden Bart Mertens

04 april 2018

00u05

Bron: eigen berichtgeving 4 Voormalig burgemeester Alfred Vansina is gisteren overleden op 91-jarige leeftijd. Vansina was burgemeester van Leuven van 1977 tot 1994. Alfred Vansina was al sinds eind jaren ’50 van de vorige eeuw actief voor CD&V.

Leuven heeft gisteren een politiek monument verloren. Voormalig burgemeester Alfred Vansina (CD&V) overleed op 91-jarige leeftijd. Hoewel Vansina de laatste jaren van het politieke toneel was verdwenen, is hij in de politieke geschiedenis van de stad een belangrijk figuur geweest. Zijn carrière begon eind jaren vijftig van de vorige eeuw toen hij voorzitter werd van COO, de voorloper van het OCMW.

"Politiek was zijn leven. Hij getuigde van een sterk maatschappelijk en christelijk geïnspireerd engagement en daadkracht" Zoon Dirk Vansina

Provinciaal domein

Daarna werd Alfred Vansina eerste schepen in Kessel-Lo met Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening als bevoegdheden. Dat bleef hij tot 1976 om vervolgens de eerste burgemeester te worden van het gefusioneerde Leuven. Pas in 1994 moest Alfred Vansina de sjerp doorgeven aan Louis Tobback (sp.a). Zelf beschouwde Vansina het provinciaal domein als één van zijn mooiste realisaties. "Politiek was zijn leven. Hij getuigde van een sterk maatschappelijk en christelijk geïnspireerd engagement en daadkracht" zegt zijn zoon Dirk Vansina die zelf schepen is in Leuven.

Alfred Vansina was gehuwd met Yvonne Groetaers. Samen hadden ze vier zonen, negen kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. De begrafenis vindt plaats donderdag 12 april om 10 uur in zijn geliefde abdijkerk in Vlierbeek.