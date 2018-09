Leuvens N-VA-lijsttrekker Lorin Parys wil apart zwemuur voor vrouwen afschaffen KVE kv

19 september 2018

16u46

Bron: Belga 14 De Leuvense N-VA-lijsttrekker Lorin Parys kant zich tegen het apart zwemuur dat het stadsbestuur via Buurtsport elke maandagmiddag inricht in het zwembad van Kessel-lo. "Als er hiervoor geen specifieke fysieke reden kan aangevoerd worden, zie ik niet in waarom het zwembad een tijdlang enkel toegankelijk moet zijn voor vrouwen. Zonder dit expliciet te zeggen is dit zwemuur in de praktijk immers vooral bedoeld om moslima's ter wille te zijn", aldus Parys.

"Aparte zwemuren voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen of senioren die een rustige omgeving verkiezen kunnen voor mij wel, maar niet voor moslimvrouwen. Wat moet ik zeggen tegen al die vrouwen die in het verleden gevochten hebben voor hun emancipatie en gelijke behandeling. Moet ik mijn mannelijke Leuvenaars die op dat ogenblik ook graag zouden willen gaan zwemmen, gaan vertellen dat dit niet kan omdat we meehelpen aan het in stand houden van de onderdrukking van een aantal allochtone vrouwen. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en daar ding ik geen millimeter op af", aldus Lorin Parys in een blogpost.

Nultolerantie voor racisme en discriminatie

Integratie is volgens Parys een zaak van rechten én plichten. "De waarden van de Verlichting - zoals gelijkheid tussen man en vrouw en scheiding kerk en staat - zijn de hoeksteen van de plichten. Een absolute nultolerantie voor racisme en discriminatie is de leidraad bij de rechten". Als hefboom voor integratie pleit hij ook voor meer initiatieven om buitenlanders een job te bezorgen zoals een zesmaandelijkse lokale jobmarkt, versterking van lokaal werkplekleren, begeleiding op de werkvloer, beloning bij aanbestedingen van leveranciers met stageplekken voor duaal leren. Van de Leuvense buitenlanders werkt er momenteel maar circa 50 procent.

Slechts 113 van de 1.149 mensen die voor de stad Leuven werken is van buitenlandse herkomst. Leuven moet dit cijfer trachten op te krikken, niet door allochtonen te bevoordelen tijdens de selectie, maar door hen meer te stimuleren zich kandidaat te stellen. Wie voor de stad werkt moet strikt neutraal zijn en geen hoofddoek of ander religieus kenteken achter het loket dragen. N-VA kant zich dan ook tegen het feit dat het OCMW het dragen van een hoofddoek toelaat.

Scholen moeten meer initiatieven nemen om de kennis van het Nederlands te verbeteren bij kinderen - bijvoorbeeld 30 procent in het kleuteronderwijs - die thuis geen Nederlands spreken. Parys denkt hierbij aan inzet van leescoaches, uitgebreidere zomerschool Nederlands, taallessen op woensdagnamiddag...

Het gaat om welgeteld één uur en is bedoeld voor alle vrouwen die behoefte hebben om wat rustiger te zwemmen. Dat kunnen senioren of vrouwen met littekens van brandwonden zijn, maar inderdaad ook moslima's... Erik Vanderheiden, schepen van Sport

Bestaat al jaren

Leuvens schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V) reageert verrast op de N-VA-eis tot afschaffing van dit zwemuur voor vrouwen. "Dit bestaat al vele jaren en nooit heeft er een N-VA-er in de gemeenteraad tegen geprotesteerd. Dat Parys, surfend op de golven van Theo Francken, dit enkele weken voor de verkiezingen plots in vraag stelt is puur populisme. Het gaat om welgeteld één uur en is bedoeld voor alle vrouwen die behoefte hebben om wat rustiger te zwemmen. Dat kunnen senioren of vrouwen met littekens van brandwonden zijn, maar inderdaad ook moslima's... Deze laatste groep is in de praktijk slechts een minderheid van de aanwezigen. Met onderdrukking heeft dit totaal niets te maken. Als men dit zwemuur zou afschaffen gaat men velen teleurstellen", aldus Vanderheiden.