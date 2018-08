Leuvens burgemeester Louis Tobback ontevreden over werking noodnummers 112 en 101 TT

27 augustus 2018

18u27

Bron: Belga 6 Leuvens burgemeester Louis Tobback heeft tijdens een persontmoeting van het schepencollege zijn ongenoegen geuit over de werking van de noodnummers. Hij verwees hierbij naar een persoonlijke ervaring die hij ermee had toen hij twee weken geleden de nummers 112 en 101 belde wegens supportersrellen in de marge van een voetbalwedstrijd van Olympia Wijgmaal.

"Omdat ik de contactnummers niet bij had van de Leuvense politie, belde ik 112. Ik moest er echter eerst een hele reeks vragen beantwoorden. Na afloop werd ik doorverwezen naar de 101 omdat 112 alleen dient voor brandweer en MUG. Bij de 101 begon echter dezelfde cinema met een tiental vragen als 'Kent u de namen van die mensen?'", aldus Tobback, die zich zelf tijdens deze gesprekken overigens niet kenbaar had gemaakt.

"Als de gewone burger belt omdat hij getuige is van een inbraak en hij moet eerst al die vragen beantwoorden die deze telefonisten verplicht zijn te stellen, hoe kan je dan verwachten dat de politie op tijd is? Op die manier gaat er toch kostbare tijd verloren?", aldus Louis Tobback, die maatregelen wil om dergelijke dingen in de toekomst te vermijden.

